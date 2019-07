Il Google Play Store regala 21 giochi, temi ed icone Android

In questo caldo martedì di luglio, il Google Play Store ci delizia con una serie di regali molto interessanti. Contrariamente a quanto avvenuto in passato, nella lista non è presente nessun tipo di applicazione, mentre è più ricca l'offerta per i giochi, che sono sicuramente utili da portare in spiaggia o in vacanza per impegnare le ore morte.

Giochi

Planar Conquest - 4X turn based strategy

Amazing Taxi Simulator V2 2019

Grow Spaceship VIP - Galaxy Battle

Mental Hospital: Eastern Bloc

Mental Hospital II

Mental Hospital:Eastern Bloc 2

Freelancer Simulator Inc : Game Dev Money Clicker

MARK'S LIFE

SOMEDAY

Death Squared

Fill Deluxe VIP

Warhammer Quest

Icone, temi e pacchetti di personalizzazione

Native American 3D Pro

Simplicon Icon Pack

Crackify Pixel - Icon Pack

Aurora Icon Pack

Flax - Icon Pack

Graby - Icon Pack

Graby Spin - Icon Pack

MIUI Icon Pack PRO

Anche a livello di icone, temi e pacchetti di personalizzazione l'offerta è molto varia, ma sicuramente la più interessante è quella che riguarda sui giochi, che propone molti dei titoli della serie Mental Hospital in offerta, oltre che Taxi Simulator 2019.

Come sempre, accanto ai regali sono disponibili a prezzo scontato anche altri contenuti. In quest'ultima lista, che può essere consultata tramite questo indirizzo, sono presenti anche varie applicazioni a prezzi ridotti. Come sempre, fateci sapere se avete trovato qualcosa d'interessante o meno.