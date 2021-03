Google Play Store regala 25 app, giochi e temi per smartphone Android

Se la scorsa settimana si è conclusa con 17 applicazioni e giochi in regalo per smartphone Android da parte del Google Play Store, per i prossimi sette giorni il negozio del colosso di Mountain View ne offrirà ben 25 completamente a costo zero: ecco la lista completa, assieme alle migliori offerte del momento.

Applicazioni

Space saving ABC keyboard

Best U

CPUz Pro

Football Pro: Soccer Scores, Football News, Videos

Memorize: Learn Thai Words with Flashcards

Filter Caller (Whitelist Edition)

Giochi

College Days - Choices Visual Novel

Hello Human

Dragon Raid (Hardcore - idle rpg)

Sword Knights : Idle RPG (Magic)

Tap Town Premium (idle RPG) - Magic

The Rich King VIP - Amazing Clicker

Warriors' Market Mayhem VIP : Offline Retro RPG

2021 NEW Math puzzles

College Days - Winter Break

Defense Heroes Premium: Defender War Tower Defense

Fire and Water - Platformer Game

The Last Maverick - Survival PRO

Castle Defender Premium: Hero Idle Defense TD

Let the Pharaoh FREE!!!

My Celestial Tree VIP - Unique Beautiful Game

Sonny The Mad Man

WhamBam Warriors VIP - Puzzle RPG

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Asteroid

Black Army Emerald - Icon Pack - Fresh dashboard

Giungendo dunque alle offerte più interessanti del momento, i nomi migliori riguardano come sempre il mondo dei videogiochi per smartphone: tra questi consigliamo in particolare 7Days, 9th Dawn III, Icewind Dale e Rusted Warfare – RTS Strategy. Per la lista completa, però, vi reindirizziamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Rimanendo in tema Android, sapevate che anche in Italia ora è possibile inviare wireless le app del Play Store agli smartphone dei propri amici?