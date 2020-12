Google Play Store regala 26 app e giochi per smartphone Android

Google Play Store ha deciso di regalare altre 26 applicazioni, giochi e pacchetti di icone per smartphone Android, continuando l’usanza che viene portata avanti ogni settimana da diverso tempo. Dopo i 19 programmi resi a costo zero lo scorso weekend, vediamo assieme la lista completa dei prodotti gratuiti nel negozio di app.

Applicazioni

Calendar Widget KEY

Livemocha: Special Edition

Accumulator PDF creator

Best U

Flashcard Baby (No Ads)

Pollo Private browser- Incognito browser & AdBlock

Bookmark Manager - Website favorites manager

Auto Qr & Barcode Scanner Pro

Giochi

City Destructor HD

Grow Zombie VIP - Merge Zombies

New Math Puzzles 2020 PRO

Dragon Raid (Hardcore - idle rpg)

Dungeon Corporation VIP: An auto-farming RPG game!

Hero Shooter : Hunter Of Zombie World -Pro

i Live - Gold Edition

Requence

Sword Knights : Idle RPG (Magic)

Tap Town Premium (idle RPG) - Magic

[VIP]Missile Dude RPG: Offline tap tap Missile

Cyber Dead Premium: Modern Run and Gun game

Defense Heroes Premium: Defender War Tower Defense

Isometric Squares - puzzle ²

The Lost Civilization

Pacchetti di icone e personalizzazione

Caya Icon pack

Simple text widget - Text widget for android

Wallpapers Gallery - HD Wallpapers & Backgrounds

Non mancano poi molti sconti anche questa settimana, tra cui videogiochi come 112 Operator e 911 Operator, Fiz: Brewery Management Game, Botanicula, Evoland, Radio Commander. Essendo però 39 le applicazioni in sconto, vi reindirizziamo alla pagina dedicata di Android Police.

Restando sul mondo Android, di recente Google ha annunciato l’arrivo di 6 grandi novità nel sistema operativo di Big G, come per esempio la funzione Nearby Share per condividere le app e i Comandi vocali semplificati grazie a Voice Access.