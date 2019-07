Il Google Play Store regala 26 app, temi e giochi Android

A pochi giorni dall'ultimo round di regali, il Google Play Store di Android torna alla carica, proponendo 26 contenuti in regalo tra applicazioni, giochi e temi, che possono essere scaricati gratuitamente dagli utenti.

Applicazioni

NYC Bars: Guide to Speakeasies and Historic Bars

NT Calculator - Extensive Calculator Pro

0Quotes

MyJourneys: Travel Diary & Tracker

NOAA Marine Weather Forecast

Wildfire - NOAA Fire Map Info

Automatic Call Recorder Pro 2019 - ACR Tool

SecurePass - Password Manager

Screen Draw Screenshot Pro

Screenshot Pro 2

Giochi

Mine World :VIP

Pirate world Ocean break

HER

CELL 13

Trig or Treat

Pepoland: TSW - Gansta Life Simulator [Premium]

Cat home 2048

Dungeon999

Hell Clicker PRO

Sword Knights : Dragon Hunter (idle rpg)

Tower Builder

WhamBam Warriors VIP - Puzzle RPG

Buff Knight Advanced - Retro RPG Runner

Icone, temi e pacchetti di personalizzazione

Real Zen Garden 3D LWP

Paper Windmills 3D Pro lwp

Fireplace 3D Pro lwp b

La lista di applicazioni, giochi e temi in regalo è completata da una serie di offerte, che come sempre il Play Store propone sugli stessi contenuti. Tutti i dettagli sono contenuti sulla pagina ufficiale di Androidpolice, su cui sono disponibili anche informazioni sulle variazioni di prezzo e la scadenza delle offerte.

Come sempre, fateci sapere se avete trovato qualcosa d'interessante o se non c'è nulla di utile. Tra le applicazioni in regalo sicuramente quella che attira di più l'attenzione è "SecurePass", un password manager che può essere utile soprattutto contando i recenti problemi di sicurezza di vari servizi.