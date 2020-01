Il Google Play Store regala 27 applicazioni, giochi e temi Android

Tornano i regali del Google Play Store, a pochi giorni dal nostro ultimo appuntamento. Quest'oggi il motore di ricerca regala a coloro che sono in possesso di uno smartphone o tablet Android ben 27 applicazioni, giochi e temi. La lista questa volta è davvero corposa, vediamola insieme.

Applicazioni

50X Vault Calculator Pro

Fast Calc

Secure Note

BabyBook - Baby Tracker & Newborn Diary

English Puzzle

Mille: learn 1,000 French words + pronunciation

Rox Cleaner Pro

Your Game Accelerator Pro

Giochi

LASERBREAK 2

Pebble Universe

Braincup

Survival Derby 3D - car racing & running game

Bullet Agent - Fighting relaxing hyper casual game

Cat in the Woods VIP

Slayer Bizarre Shmup (digital space shooter)

Pixel Blade Vip - Action rpg

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival

AG Subway Simulator Mobile

Galaxy Merge - Idle & Click Tycoon PRO

Lose Weight Story - Premium

Reading Raven: Learn to read phonics adventure

SCV Miner - Click & Idle Tycoon - PRO

Fit Toon - Series 2

LeagueMon VIP - League Monster Defence

Stay Alive VIP

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Black Army Diamond - Icon Pack - Fresh dashboard

Dock Circle 3D - Icon Pack

Specifichiamo come sempre che i contenuti sono ordinati in ordine di scadenza: di conseguenza, quelli presenti nelle prime posizioni scadranno prima rispetto a quelli presenti in basso, motivo per cui consigliamo di effettuare il download rapidamente in caso d'interesse.

A fianco dei regali sono disponibili anche tanti prodotti in offerta. Per la lista completa vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice.