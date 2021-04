Google Play Store regala 29 applicazioni, giochi e temi Android per pochi giorni

Dopo lo scorso fine settimana con ben 41 applicazioni, giochi e temi Android in regalo, Google Play Store ha voluto fare il bis con altri 29 prodotti completamente gratuiti per un periodo limitato, specialmente in ambito videoludico. Vediamo quindi quali sono i nomi delle app a costo zero, più gli sconti del momento.

Applicazioni

Intervalometer for Canon M50

Mobile Doc Scanner (MDScan) + OCR

ProShot

Tea-Time! Talk!

Audio Recorder

SkanApp hands-free PDF scanner

Art Portfolio: Create and download your portfolios

Giochi

Chicken Tournament

2021 NEW Math puzzles

Glidey - Minimal puzzle game

[VIP]Missile Dude RPG: Offline tap tap Missile

Timing Hero PV: Retro Fighting Action RPG

Best U

Defense Warrior Premium: Castle Battle Offline

Empire Warriors Premium: Tower Defense Games

Heroes Defender Fantasy - Epic Tower Defense Game

Superhero Fruit Premium: Robot Wars Future Battles

Sword Warriors Premium: Heroes Fight - Epic Action

Tap Legend Premium: Hero Fight Offline

INFINITY THE BLOCK : HELL BOSS (OFFLINE IDLE)

Zane Vengance Adventure

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Alexis Icon Pack: Clean and Minimalistic

Black Army Ruby - Icon Pack - Fresh dashboard

Black & White HD -Icon Pack

Win10 Flat - Icon Pack

Blex UI - Icon Pack

Cuticon Square - Icon Pack

Diamond - Icon Pack

Win Metal - Icon Pack

Tra le promozioni migliori del momento segnaliamo, come spesso accade in queste occasioni, videogiochi tra cui Age of History Aquarium Tycoon, Icewind Dale: Enhanced Edition e Kingdom Rush Origins. Per l’elenco completo, però, vi rimandiamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Ma a proposito del Google Play Store e delle applicazioni Android, recentemente è stato scoperto un nuovo programma malware che si finge Netflix e si diffonde via WhatsApp, da disinstallare subito se presente nel vostro smartphone.