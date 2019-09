Il Google Play Store regala 30 app e giochi Android, tra cui World Conqueror 4

Come di consueto, per il weekend Google ha deciso di proporre agli utenti Android tantissimi regali. Nello specifico, quest'oggi il negozio di applicazioni di Android mette a disposizione degli iscritti circa 30 tra applicazioni, giochi e temi per smartphone e tablet in regalo. Tra tutti spicca World Conqueror 4, che può essere scaricato gratis.

Applicazioni

Life Quotes and Sayings

Fractions Math Pro

Password Manager : Store & Manage Passwords.

Private Browser - Fast VPN Incognito Browser

Giochi

SOMEDAY

MARK'S LIFE

Rollshot - World War Puzzle

True Skate

Cat in the Woods VIP

Line Rider

Hidden Word Brain Exercise PRO

Motorsport Manager Mobile 2

Word Flood PRO

Amazing Taxi Simulator V2 2019

Lose Weight Story - Premium

Minesweeper Pro

Space Invaders 3D - Dangerzone (No Ads)

Stone Of Souls HD

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival

Downwell $2.99 -> Free; Sale ends in 7 days

Dragon Warriors : VIP $0.99 -> Free; Sale ends in 7 days

Empire Warriors Premium: Tower Defense Games

Stickman Legends: Shadow War Offline Fighting Game

Icone, temi e pacchetti di personalizzazione

Tree Village 3D Pro lwp

Hot Air Balloon 3d Wallpaper

Minimo - Icon Pack

Agos - Icon Pack

Splash Pro - Liquid Wallpaper

Cirgus - Icon Pack

Color lines - Icon Pack

A fianco dei regali ovviamente sono disponibili anche tanti sconti sulle stesse categorie di prodotti. Per tutti i dettagli sulle offerte vi rimandiamo alla pagina ufficiale presente su AndroidPolice.