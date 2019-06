Google Play Store regala oltre 30 app, giochi e temi Android

Il Google Play Store torna alla carica, e lo fa con una nuova ondata di regali, dopo quelli dello scorso fine settimana. Quest'oggi il negozio di app, temi ed icone di Android regala varie applicazioni e contenuti, per la contentezza degli utenti.

Applicazioni

Date Calculator Pro

Expense Tracker: How much can I spend? Premium

Augustro Music Player

Intruder Catcher: Lock Screen and App protection

Weather Radar Pro

File Manager by Augustro

Giochi

Rolling By

Superhero War Premium: Robot Fight - Action RPG

Tomb Hunter

Shuriken Jump

Destruction of 2019! Freedom action. Full version!

Swingman star

2048 Gods' Quest

Infinity Dungeon 2 VIP - Summon girl and Zombie

Kingdom Defense 2: Empire Warriors - Tower defense

Neo Monsters

Superhero Armor: City War - Robot Fighting Premium

Dark Tower

Doors & Rooms: Escape games

PIXEL BLADE Vip - Action rpg

Real Taxi Simulator 2020

Stickman Shost: Ninja Warrior Action Offline Game

Infinity Heroes VIP : Idle RPG

Taxi Simulator 1976 Pro

The Lonely Hacker

Tap Town - Soul Event

The Celestial Tree VIP

Icone, temi e pacchetti di personalizzazione

Egypt 3D Pro live wallpaper

X Launcher

Onyx Pixel - Icon Pack

Come spesso accaduto in queste circostanze, a fianco di questi regali il Play Store propone anche una vasta gamma di offerte. Per la lista completa delle offerte vi rimandiamo alla pagina ufficiale AndroidPolice su cui sono presenti tutte le informazioni sulla scadenza e sulle modifiche al prezzo dei vari prodotti.