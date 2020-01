Il Google Play Store regala 30 app, giochi e temi Android

Dopo i regali di Capodanno, il Google Play Store torna alla carica e quest'oggi propone ai possessori di dispositivi Android oltre 30 applicazioni, giochi e temi gratuiti. La lista completa è corposa ed include dei contenuti molto interessanti.

Applicazioni

Calendar-reminder

Client database

English for all! Pro

Top Scanner Pro - Document Scanner

Quick Arc Launcher ( Smart One Swipe Launcher )

ProGo App - Productive goals

Smart Notes {Pro} Ads-free

Giochi

Battle Ships 1988 Revival Pro

Super Brain Pro

HEXASMASH • Wrecking Ball Physics Puzzle

Zombie Masters VIP - Ultimate Action Game

Slayer Bizarre Shmup PRO (digital space shooter)

Superhero Fruit Premium: Robot Wars Future Battles

Superheroes Junior: Robo Fighting - Offline Game

Sudden Warrior Plus (Tap RPG)

Blu Escape - Hardcore Platformer

Magnet Balls Pro

WhamBam Warriors VIP - Puzzle RPG

Word Chess PRO

[VIP]Missile Dude RPG: Tap Tap Missile

Archery Physics Shooting Challenge

Ocean Go!

Preschooler. All-in-One

Project Archery : Shoot Apples With Physics

Sudoku Deluxe VIP

The Lonely Hacker

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Coffee -Icon Pack

Fabulous - Icon Pack

Olympic - Icon Pack

Piranha Aquarium 3D lwp

Cuticon Round - Icon Pack

Come sempre, i contenuti sono ordinati per data di scadenza. Di conseguenza, quelli presenti in cima scadranno prima rispetto agli altri. Per questo motivo, consigliamo di effettuare il download nel minor tempo possibile in caso d'interesse.

A fianco dei regali, sono disponibili anche tante offerte. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice.