Il Google Play Store regala oltre 30 app, giochi e temi Android per il weekend

Dopo gli sconti del weekend di Mediaworld, è tempo di rituffarci nei regali del Google Play Store di Android. Il negozio di applicazioni della società di Mountain View propone infatti per il fine settimana di Pasqua oltre 30 app, giochi e temi Android in regalo, vediamo la lista completa.

Applicazioni

Travel and dance with the Nutcracker

Simple Photo Widget - Photo Widget - Gallery photo

Buggy Backup Pro

Travel Safe - World Emergency Phone Numbers

Giochi

Ticket to Ride: First Journey

True Skate

Boxman : The Casual Game

PJ Masks: Racing Heroes

Zombie City Defense 2 $

[VIP] SweetFly : Idle Merge Sweet

Bricks Crash

Cake Duel

Sword Knights : Idle RPG (Premium)

Aero Effect

Live or Die: Zombie Survival Pro

Stickman Master: League Of Shadow - Ninja Fight

Block Puzzle

Cannon Master VIP

Empire Warriors Premium: Tower Defense Games

Hunter Rush - Premium

Perfect Moon

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Nova Icon Pack - Rounded Square Icons

O Icon Pack

Supercons - The Superhero Icon Pack

Onyx Pixel - Icon Pack

Disney Stickers: Frozen 2

Disney Stickers: Mickey & Friends

Pixar Stickers: Onward

Pixar Stickers: Toy Story 4

The Rise of Skywalker Stickers

Anche questa volta, il piatto forte è rappresentato dai giochi e pacchetti di personalizzazione, ma non mancano ovviamente le applicazioni che diventano gratuite per l'occasione.

Come sempre, a fianco di quelle presenti in lista, il Play Store permette agli utenti di godere di un'ampia gamma di offerte, ma per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice raggiungibile tramite il link in calce.