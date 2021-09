Google Play Store regala 33 app, giochi e temi per smartphone Android

Lo scorso weekend abbiamo avuto occasione di vedere 31 contenuti in regalo su Google Play Store; con l’inizio di una nuova settimana, però, cambiano nuovamente i prodotti temporaneamente gratuiti. Da oggi e per i prossimi giorni, infatti, gli utenti Android potranno scaricare ben 33 app, giochi e temi a costo zero: ecco la lista.

Applicazioni

Nav Aid Pro

Number to word converter offline

DoliDroid for Dolibarr ERP & CRM

Auto-rotate Control Pro

Blue Light Filter Pro

Weather App Pro

Giochi

Timing Hero PV: Retro Fighting Action RPG

WhamBam Warriors VIP - Puzzle RPG

Connect - colorful casual game

Emoji Quiz - Combine emojis to guess words

Merge Attack PvP: Attack on Legion

Flappy Floor | Bird Game

Flyre

IMPACTUM | Defend the Earth Realistic 3D

Neon Beats | Musical AMOLED Game

Spaxe | Procedural Survival Space Alien Shooter

Upping Floors | Stack the blocks

Car Racing Challenge - Climb Car Racing

DEEMO -Reborn-

2048 - Puzzle Game

Cytus II

Dungeon & Pixel Hero VIP

Soul Warrior Premium: Sword and Magic

Live or Die: Zombie Survival Pro

Speed Math - Mini Math Games

Dungeon Corporation P : (An auto-farming RPG game)

Everybody's RPG

Terra Fighter 2 Pro Ads Free

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Bluric

Video Live Wallpaper - Video Wallpaper Maker

Raya Black Icon Pack - 100% Black

Milky Launcher Pro 🔹 Beautiful, Clean, Fresh

Star Launcher Prime 🔹 Customize, Fresh, Clean

Non mancano anche diversi sconti su videogiochi Android, tra cui Evoland, MO Astray, Railways, Titan Quest: Legendary Edition e Traffix. Per l’elenco completo vi reindirizziamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

A proposito del robottino verde, giusto ieri abbiamo avuto occasione di vedere quali sono i migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 Euro di questo mese.