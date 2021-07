Google Play Store regala 36 app, giochi e temi Android per pochi giorni

Google Play Store per questa settimana ha deciso di regalare 36 applicazioni, giochi e temi per smartphone Android, accompagnandoli come da prassi con alcune offerte interessanti. Dopo avere visto le app infette dal malware Joker, ecco la lista di contenuti gratuiti da non perdere.

Applicazioni

Camera 4K, UHD, Panorama, Selfie

Manual Camera : DSLR - Camera Professional

SUI File Explorer PRO

Correlate - Health Diary and Life Journal

Touch Lock : Lock touch screen

QR and Barcode Scanner PRO (No ads)

Akrotiri Audio Guide | English

Giochi

The Chronos Principle

Defender Heroes Premium: Castle Defense - Epic TD

Hero Evolution : SP

Hero Evolution2 : SP

Sudoku : Cartoon

Defender Battle Premium: Hero Kingdom Wars

Even and Odd Premium

ExtremeJobs Knight’s Assistant VIP

Freelancer Simulator Inc : Game Dev Money Clicker

Frontier Wars Premium: Defense Heroes

Heartless Knight

Stickman Master: League Of Shadow - Ninja Fight

Super Hero Factory Inc Pro

Concrete Defense 1940: WWII Tower Siege

Stickman Ghost 2: Gun Sword

Fire and Water - Platformer Game

Hero's 2nd Memory : Offline Shooting RPG

Merge Monster VIP - Offline Idle Puzzle RPG

Pixel Blade M Vip - Action rpg

Trojan War Premium: Legend of Sparta

Sudoku Ultimate(No Ads)

Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure

Emoji Match: A sliding puzzle

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Light Green - Icon Pack

Lines Square - Neon icon Pack

Lines Square - White Icon Pack

Xperia Theme - Osaka Castle

Solid Pro: colored wallpapers maker / auto-changer

Touch Block Pro - screen , touch , block

Tra gli sconti del momento, invece, segnaliamo videogiochi come Baldur’s Gate Enhanced Edition, Distraint 2, Disgaea 1 Complete, Reventure e This War of Mine. Per la lista completa, comunque, vi rimandiamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Restando nell’universo Android, su Android TV 12 è arrivato il rendering UI in 4K, assieme a tante altre novità.