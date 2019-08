Google Play Store regala 4 app e sconta il capolavoro Planescape: Torment Enhanced Edition

Inizio settimana di regali e sconti per il Google Play Store di Android. Infatti, il negozio digitale della società di Mountain View ha deciso di proporre agli utenti una selezione di giochi in regalo e di scontare Planescape: Torment Enhanced Edition, la riedizione del 2017 del capolavoro di Black Isle Studios.

Il titolo coinvolto, uscito originariamente nel 1999, è infatti acquistabile ad appena 3,69 euro (al posto di 10,99 euro) sul Play Store. Al suo fianco vengono invece proposti quattro giochi gratuiti (che solitamente sarebbero a pagamento): CELL 13 (prima 0,99 euro), Paranormal Territory (prima 0,59 euro), Paranormal Territory 2 (prima 0,59 euro) e Blue Escape - Hardcore Platformer (prima 0,59 euro).

Tornando a parlare di Planescape: Torment Enhanced Edition, chiaramente il piatto forte dell'iniziativa, gli sviluppatori consigliano di giocare il titolo utilizzando un tablet, visto che si tratta di un gioco che richiede un'ampia visuale su quanto accade a schermo. Si consiglia quindi di sfruttare un dispositivo che disponga di un display da almeno 7 pollici. Per il resto, in molti hanno descritto Planescape: Torment Enhanced Edition come il miglior modo per tornare a Sigil nei panni dell'immortale Senza Nome. Se siete appassionati dello storico titolo di Black Isle Studios, potreste quindi aver trovato la giusta occasione per rimetterci le mani.