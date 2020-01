Il Google Play Store regala 42 applicazioni, giochi e temi Android. La lista completa

Nel giorno dell'Epifania, il Google Play Store di Android porta ai propri utenti tantissimi regali. Sono infatti oltre 42 le applicazioni, i giochi ed i temi per i dispositivi basati sul robottino verde che possono essere scaricati gratuitamente. Vediamo la lista completa.

Applicazioni

NT Calculator - Extensive Calculator Pro

Wholesome World

Pro Mp3 player - Qamp

MyCal Pro - All in One Calculator & Converter

Internet Booster & Net Faster Pro | No-ads

Giochi

Reclamation

[VIP] Smash i

Black Game: Math Puzzles PRO 2020

Sudoku : Cartoon

That level logic 2D PRO

Idle Poo Factory VIP

Truck Rush 3D - Running car racing casual game

Buff Knight - Idle RPG Runner

Classic Sudoku PRO(No Ads)

Dot Heroes - VIP Edition

Fit Tile

Fit Toon - Series 1

Grow Zombie VIP - Merge Zombies

Lophis Roguelike:Card RPG game,Darkest Dungeon

New Math Puzzles 2020 PRO

Trigono - geometric brain boiling adventure

Animals Memory Game PRO 2019

Everybody's RPG

Message Quest — the amazing adventures of Feste

[VIP] 2048 Bunny Maker - bunny city building

Dragon Raid (Hardcore - idle rpg)

Freelancer Simulator Inc : Game Dev Money Clicker

Sword Knights : Idle RPG (Magic)

Tap Town Premium (idle RPG) - Magic

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Mellow Dark - Icon Pack

Rugos Premium - Icon Pack

Aura - Icon Pack

Aurora Icon Pack

Flax - Icon Pack

Graby - Icon Pack

Graby Spin - Icon Pack

Redox - Icon Pack

Krix Icon Pack

Smoon UI - Squircle Icon Pack

Yomira- Icon Pack

Ascio - Icon Pack

Oscuro Icon Pack

I regali quindi sono davvero ben distribuiti ma, come sempre in questi casi, sono accompagnati anche da una serie di offerte. Per la lista completa delle app, giochi e temi in offerta vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice contenente tutte le informazioni sui cambi di prezzo e la durata.