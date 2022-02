Google Play Store regala app, giochi e icone per smartphone Android, solo nel weekend!

A seguire i 32 regali per smartphone Android dello scorso weekend troviamo, per il primo fine settimana di febbraio 2022, un pacchetto di 15 app, giochi e icone gratis per qualche giorno. Non sono molte, ma potrebbero risultare di vostro interesse, come anche le promozioni su app a pagamento per dispositivi del robottino verde.

Applicazioni

Rotation Control - Floating Rotation Control

Memorize: Learn Spanish Words with Flashcards

Simple Nav Bar - Navigation Bar - Simple Control

Best U - Be happy and feel great every day

Contacts Widget - Quick Dial Widget - Speed Dial

Reminder Pro

Ringtone Scheduler - Ringtone as per your mood

AppLock PRO

Document Scanner - Scan PDF

Giochi

OXXO

Sudoku {Pega Pro}

A Tale of Little Berry Forest 1 : Stone of magic

Calc Fast

Surface Trimino: increase the area. Casual game

Pacchetti di icone

Inspire - Icon Pack

Per gli amanti dei videogiochi su smartphone questo weekend è ricco di offerte intriganti: troviamo titoli come Dungeon Warfare, Evoland, Reventure, Pascal’s Wager, She Sees Red, The Escapists 2 e Worms 3. O ancora, ci sono giochi da tavolo iconici come Cluedo, Monopoly e The Game of Life 2. Per l’elenco completo, però, vi rimandiamo come sempre alla consueta pagina lanciata dagli attenti colleghi di Android Police.

Attenzione, intanto, all’app 2FA Authenticator contenente un trojan bancario.