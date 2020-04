Il Google Play Store regala app, giochi e temi Android: ecco la lista

Tornano i regali del Google Play Store. Dopo le oltre 40 app gratis di qualche giorno fa, il negozio di applicazioni di Android permette oggi di scaricare gratuitamente quasi 20 contenuti tra giochi, utility, pacchetti di icone e temi per i tablet e smartphone basati sul robottino verde. Vediamo la lista completa.

Applicazioni

Crypto Helper

Home Workouts Gym Pro (No ad)

QR Code Pro

Skyclock

Giochi

Dead Bunker 2 HD

Paranormal Territory 2

Stone Of Souls

The Lost Lands:Dinosaur Hunter

Idle Train Station Tycoon : Money Clicker Inc.

SLOC - 2D Rubik Cube

Crazy Tap Chef VIP

Tap knife VIP

Sudoku {Premium Pro}

Bigfoot Quest

Crisis of the Middle Ages

Hero's 2nd Memory : Shooting RPG

Tobrix

Temi e pacchetti di personalizzazione

Bubbles Battery Indicator - Charging animation

Come sempre, a fianco di questi regali sono disponibili anche tantissime offerte sulle medesime categorie, ma per tutti i dettagli inclusi i cambi di prezzo, vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice, contenente tutte le informazioni in merito.

Tra i regali di oggi il piatto forte sono i giochi: in lista troviamo anche un Sudoku che può rappresentare un ottimo passatempo in questo periodo di quarantena, mentre per chi è alla ricerca di un tema o pacchetto di personalizzazione troviamo solo una nuova animazione per la ricarica della batteria.

Gli elementi sono ovviamente elencati in ordine di scadenza, per questo consigliamo il download rapido in caso d'interesse.