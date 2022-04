Google Play Store regala applicazioni e giochi Android per Pasqua: la lista

Siamo ormai estremamente vicini al fine settimana pasquale e con esso troviamo non solo offerte presso negozi come Mediaworld, ma anche una piccola serie di applicazioni e giochi in regalo sul Google Play Store per i possessori di smartphone Android: eccovi l’elenco dei migliori contenuti temporaneamente a costo zero.

Applicazioni

Gif Me! Camera Pro

Resize Me! Pro - Photo & Picture resizer

Knobby volume control - Unique volume widget app

Giochi

Tales of Illyria:Destinies

Tales of Illyria:Fallen Knight

Tales of Illyria:The Iron Wall

Super Runner {Pro}

Fire Free Fall Pro

La lista di prodotti a costo zero per le giornate di Pasqua non è particolarmente lunga, ma abbondano le offerte su videogiochi per smartphone Android: troviamo, ad esempio, sconti su Cultist Simulator, Danganronpa, Danganronpa 2, DISTRAINT 2, Spirit, Super Soccer Champs 2021, Tennis Champs Returns, Titan Quest e l’iconico LIMBO.

Visitando il negozio di applicazioni disponibile nei dispositivi mobili del robottino verde, però, tra le tante app Premium potrete notare ulteriori prodotti in offerta che potrebbero risultare di vostro interesse. Non vi resta quindi che recarvi sul Play Store e navigare tra le sue pagine per scoprire tutte le promozioni del momento.

Rimanendo sempre sul tema del sistema operativo mobile di casa Google, indiscrezioni recenti parlano di importanti ottimizzazioni per il gaming su Android 13.