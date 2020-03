Il Google Play Store regala credito per acquistare film, giochi e musica

Nuova iniziativa di Google per aiutare gli utenti a combattere la noia della quarantena collettiva. Il colosso di Mountain View ha infatti deciso di regalare credito da utilizzare sul Play Store per l'acquisto di giochi, film e musica.

E' chiaro che si tratta di un'offerta attraverso cui il colosso di Mountain View mira ad incentivare le persone a stare a casa.

In queste ore il motore di ricerca sta inviando i coupon e le comunicazioni via mail agli utenti. Secondo quanto emerso, e pubblicato da Gizmodo, il credito potrà essere riscattato entro il 29 Giugno 2020 massimo, con utilizzo previsto entro il 29 Settembre.

Non sono note le limitazioni, ma a quanto pare potrà essere speso su giochi, film, musica ed in generale su tutti i contenuti presenti sullo Store.

Gizmodo riferisce che almeno attualmente il regalo sarebbe stato inviato solo agli abbonati Google One, il servizio di cloud storage. Alcuni riferiscono di aver ricevuto 4 Sterline, mentre altri 5 Dollari. Non sono arrivate ancora segnalazioni dall'Italia, ma non escludiamo che nei prossimi giorni le mail arrivino anche nel nostro paese, dal momento che purtroppo è uno dei più colpiti dal Covid-19.

Nella giornata di oggi Google ha anche annunciato di aver ridotto il bitrate di YouTube.