Google Play Store regala per pochi giorni 17 applicazioni e giochi Android

Dopo un inizio settimana col botto grazie a 25 app, giochi e temi Android gratis per pochi giorni, ora il Google Play Store ha visto l’aggiunta di altri 17 contenuti completamente a costo zero per un periodo limitato. Vediamo la lista completa, assieme ad alcuni sconti accattivanti su videogiochi e altre utility.

Applicazioni

Bookmark Manager - Website favorites manager

Booksonic - Audiobook Streamer

Shortcuts widget - Apps Folder Widget

Basic Weather App - weather widget and forecast

Dark screen filter - Blue light - Night mode

My Sheet Music - Sheet music viewer, music scanner

Boundo: System Tool Set

One Swipe Notes - Floating Notes - Gesture Notes

Giochi

Emoji Quiz - Combine emojis & guess words

Island Heist: 3D offline adventure game

Riddle Me 2020 - A Game of Riddles

Shadow Knight Premium: Ninja Stickman Fighting!

Sudoku Pro

Infinite The Block Premium : OFFLINE IDLE

Lophis Roguelike:Card RPG game,Darkest Dungeon

Stickman Warriors Dragon Legend Super Battle Fight

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival

Come avrete notato, tra questi regali infrasettimanali risultano essere assenti temi, pacchetti di icone e strumenti di personalizzazione in regalo. Eppure, non mancano alcune aggiunte interessanti per quanto concerne la serie di promozioni su app e giochi per smartphone Android, tra cui in particolare Cook Serve Delicious, Runic Curse, Suburbia City Building Game e l’applicazione Song Engineer per gli amanti della musica.

A proposito di Android, recentemente Google ha annunciato l’arrivo di Entertainment Space su tutti i tablet con il sistema operativo del robottino verde.