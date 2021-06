Google Play Store, quanti regali! 32 app, giochi e temi Android gratis per pochi giorni

Dopo il fiume di regali dello scorso weekend, Google ha deciso di rendere completamente gratis per pochi giorni 32 app, giochi e temi per smartphone Android. Il Play Store si riempie quindi di prodotti gratuiti da non perdere, accompagnati da alcune promozioni interessanti sia su app per musica che su videogiochi.

Applicazioni

Giochi

Pacchetti di icone, temi e personalizzazione

Tra le promozioni del momento segnaliamo invece il lettore musicale CloudPlayer Platinum e l’app professionale Cubasis 3 per l’editing di brani, assieme a videogiochi come Package Inc, Railways, Traffix e Cook, Serve, Delicious! Per la lista completa, comunque, vi rimandiamo alla pagina dedicata da Android Police.

Restando nel mondo Google, la società di Mountain View ha aperto il suo primo negozio fisico permanente a New York.