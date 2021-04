Google Play Store ha regali anche a Pasqua: 23 app, giochi e temi gratis per Android

Google ha deciso di iniziare aprile con 17 applicazioni, giochi e temi gratis sul Play Store per tutti gli smartphone Android, ma in queste ore di festa risultano disponibili addirittura 23 altri prodotti completamente a costo zero, anche se per un periodo limitato, assieme a molte offerte interessanti soprattutto su giochi mobile: ecco la lista.

Applicazioni

IP Subnetting Practice

Subnet Calculator

VLSM Calculator

Brightness Manager - brightness per app manager

NoBlueTick Pro: No Last Read

Reminder Pro: To do list, task with Alarm

Basic Weather App - weather widget and forecast

Giochi

Winterlore I - A folkloric mystery adventure

Requence

Flappy Floor | Bird Game

Minesweeper Pro

Stickman Ghost: Ninja Warrior Action Offline Game

Tomb Hunter Pro

Connect: cute monsters and food. Casual game

Epic Heroes War: Shadow Lord Stickman - Premium

Heroes Infinity Premium

League of Stickman 2-Sword Demon

Math Shot Add and Subtract within 100

WordMix Pro - a living crossword puzzle

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

GION - Icon Pack

Black Army Omni - Icon Pack - Fresh dashboard

Pixel Net - Neon Icon Pack

Oreo - Icon Pack

Per quanto riguarda le promozioni del momento, il negozio di app del colosso di Mountain View propone in particolare videogiochi in sconto come Cook, Serve, Delicious, Death Squared, Football Manager 2021 Mobile, MudRunner, Neighbours from Hell, Through the Darkest of Times e Very Little Nightmares. Per la lista completa, però, vi reindirizziamo alla pagina dedicata dei colleghi di Android Police.

Rimanendo nel mondo Android, in questo periodo è stato scoperto un nuovo malware che si finge un aggiornamento di sistema per intrufolarsi nei dispositivi.