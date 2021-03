Google Play Store, altri regali per un periodo limitato: 16 app, giochi e temi Android

Dopo avere visto i regali di inizio settimana del Google Play Store, è il momento di vedere quali applicazioni, giochi, pacchetti di icone e temi per smartphone Android il colosso di Mountain View ha voluto rendere completamente gratis in queste ore e per un periodo limitato: si tratta di altri 16 prodotti a costo zero.

Applicazioni

Win UI - The Launcher

WakeLock - Keep Screen On

Giochi

Football Challenger 2

Hairy Letters

Archery hero - Master of Arrows Archery 3D Game

Archery Ninja - Sniper Shooting Assassin Game

G'Luck! 🍩 2D platformer game

iLinear ⭐ Mind Challenge ⭐ Draw Your Path

Dead Bunker 4 Apocalypse: Zombie Action-Horror

Grow Zombie VIP - Merge Zombies

Hills Legend: Action-horror (HD)

Stickman Ghost 2: Gun Sword - Shadow Action RPG

The House: Action-horror

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

The Azulox Icon Pack (Dark version)

Simple Quote Widget - Quote of the day widget

Wallpapers Gallery - HD Wallpapers & Backgrounds

Ma non mancano anche alcuni sconti particolarmente interessanti, specialmente per quanto riguarda i videogiochi per smartphone: tra questi segnaliamo, in particolare, Electric Energy Tycoon, Legacy of Elaed, QuizBash e Space Battle. Per la lista integrale, però, vi reindirizziamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Rimanendo nel mondo Android, recentemente è stato scoperto un nuovo malware alquanto pericoloso chiamato Clast82, presente in diverse applicazioni finanziarie nel Google Play Store stesso.