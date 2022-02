Google Play Store di nuovo pieno di regali per utenti Android: le app gratis del weekend

Anche questo weekend Google propone una serie di app, giochi e contenuti di personalizzazione in regalo per gli utenti possessori di smartphone Android. Dopo i regali dati la settimana scorsa, ecco a voi la lista di contenuti temporaneamente gratuiti per i prossimi giorni.

Applicazioni

Crypto Helper

Korean Word Beginner Quiz Pro

Unit Lab - Convert & Calculate

Recce - Planning & Orienting

Genetic Helper

Speed Camera Radar (PRO)

CPU Identifier Pro

How much can I spend? Expense Tracker Premium

Giochi

D7: pack the colored Dominoes per 7. Casual game

MR RACER : Car Racing Game - Premium - MULTIPLAYER

Glidey - Minimal puzzle game

Teach Your Monster to Read: Phonics & Reading Game

The Enchanted Worlds

Crazy Halloween Puzzle

Dead Bunker 4: Apocalypse

Hills Legend: Horror (HD)

Pacchetti di icone e wallpaper

Bubbles Battery Indicator - Charging animation

Simple Clock Widget - Word Clock

Bubbles Live Wallpaper

Widgets - CPU | RAM | Battery

Cartogram - Live Map Wallpapers & Backgrounds

Non mancano però anche alcune allettanti offerte su videogiochi per smartphone, come capita spesso in queste occasioni. In particolare troviamo Baldur’s Gate Enhanced Edition, Evoland 2, Doom & Destiny, alcuni titoli della saga del Professor Layton, Rush Rally 3 e Super Soccer Champs 2021. L’elenco integrale resa come sempre disponibile sulle pagine di Android Police.

