Google Play Store: in regalo 28 app, giochi e temi Android. La lista completa

Come sempre per il weekend, il Google Play Store torna alla carica e propone quest'oggi 28 applicazioni, giochi e temi Android in regalo per coloro che posseggono un dispositivo basato sul robottino verde del colosso di Mountain View. Ecco la lista completa divisa per categorie.

Applicazioni

Numberwiz

Video Gallery - HD Video Live Wallpapers

Smart Notes {Pro} Ads-free

BioPorcinoMobile - Manage your pigs

ForzaTune 6

Genetic Helper

Giochi

klocki

Chess 3D Animation : Real Battle Chess 3D Online

Memory Game - Official

Chernog: Fortress of the Mad Admiral RPG

Idle Heroes of Hell - Clicker & Simulator Pro

IQ Test : Intelligence Test

Classic Sudoku PRO(No Ads)

Connect: cute monsters and food. Casual game

Magnet Balls Pro

RowRow

WhamBam Warriors VIP - Puzzle RPG

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Bubbles Battery Indicator - Charging animation

Star Clock Live Wallpaper

Orgi - Icon Pack

Win Metal - Icon Pack

Amons - Icon Pack

Annabelle UI - Icon Pack

Cirgus - Icon Pack

Color Gloss - Icon Pack

Kaorin - Icon Pack

Rest - Icon Pack

Shimu - Icon Pack

Nella giornata di oggi la maggior parte dei contenuti interessanti riguardano i temi e pacchetti di personalizzazione, in cui troviamo anche un live wallpaper con un orologio contornato da stelle Sono però disponibili anche tanti giochi, tra cui Klocki, RowRow e Magnet Balls Pro.

A fianco dei regali sono disponibili tante offerte. Per la lista completa vi rimandiamo alla pagina Android Police.