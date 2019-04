Google Play Store: in regalo oltre 39 applicazioni e giochi per Android

Torna, dopo quello del weekend, il nostro appuntamento con le migliori offerte e regali del Google Play Store di Android, che quest'oggi regala quasi 39 contenuti tra giochi, icone, temi ed applicazioni.

Applicazioni

Equalizer FX Pro

Life Quotes and Sayings

Speed View GPS Pro

HackerWeb - Hacker News client

POW Cartoon Sounds

Giochi

THINGO (no ads)

Dualshot Roguelike PRO

Mine World :VIP

Monsterville

Multiplication Tables

2048

Lone Hero RPG | VIP

Stay Alive VIP

Stickman Revenge 3: League of Heroes

Subtract Fractions Trainer

A-2481

Descent: Death Valley

Grow Zombie VIP - Merge Zombies

Mental Hospital: Eastern Bloc

Mental Hospital:Eastern Bloc 2

Hills Legend

Man-Eating Plant VIP

Mystery of Fortune 2

Sonny The Mad Man

the Light

Frontier Wars: Defense Heroes - Tactical TD Game

Hell Clicker PRO

Infinity Dungeon VIP: RPG Adventure

Multiplication Math Game

RFS - Real Flight Simulator

Calc Fast

Icone, temi e pacchetti di personalizzazione

Hexanet White - Icon Pack

Argentina Icon Pack

Belgium Icon Pack

Egypt Icon Pack - FIFA World Cup Theme 2019

France Icon Pack - 2019 World Cup Theme

Germany Icon Pack - 2019 World Cup Theme

The Azulox Icon Pack (Dark version)

The Lox Icon Pack (Light version)

Per quanto riguarda i temi e pacchetti di personalizzazione, sicuramente saranno di gradimento degli appassionati di calcio i cinque pacchetti di icone sui mondiali, dedicati all'Argentina, il Belgio, l'Egitto, la Germania ed i campioni del mondo in carica della Francia.

Come sempre, per la lista completa dei prodotti in offerta vi rimandiamo alla pagina di AndroidPolice.