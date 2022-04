Google Play Store: restrizioni più severe su app non adatte ai minori da maggio 2022

Giornata di grandi annunci da parte di Google per il suo Play Store: dopo il giro di vite sulle app non aggiornate, i cui effetti si faranno sentire dal 1° novembre 2022, i tecnici di Big G hanno comunicato che in futuro ci saranno regole più severe in merito alle applicazioni inappropriate per i minori.

Con l’aggiornamento più recente alla Developer Program Policy, annunciato il 6 aprile 2022, Google ha scritto quanto segue: “I contenuti della tua app accessibili ai bambini devono essere appropriati per i bambini. Se la tua app contiene contenuti che non sono globalmente appropriati, ma tali contenuti sono considerati appropriati per minorenni in una determinata regione, l'app potrebbe essere disponibile in quella regione ma rimarrà non disponibile in altre regioni”.

Il discorso è quindi molto semplice: nel caso in cui un’app dovesse risultare inappropriata per l’utilizzo da parte di minorenni in certi Paesi, questi agiranno immediatamente potenzialmente bloccando la vendita sul mercato nazionale. In altri termini, nel momento in cui gli sviluppatori desiderassero mantenere un’applicazione disponibile in una regione specifica, allora essi si troveranno costretti a rimuovere da essa (se necessario) i contenuti non adatti ai minori.

Gli sviluppatori dovranno seguire queste nuove regole entro l'11 maggio 2022, pena la potenziale rimozione delle loro app dal Play Store nelle regioni in cui risulteranno inappropriate per un pubblico di minorenni.

Restando nell’universo Android, sempre oggi sono state segnalate tantissime applicazioni con malware presenti sul Play Store, da disinstallare il prima possibile.