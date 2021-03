Google Play Store rilancia: 11 app e giochi nuovi gratis per Android

A inizio settimana avevamo visto i primi, consueti regali da parte del Google Play Store, ovvero ben 25 app, giochi e temi per smartphone Android. Come sempre, però, non è finita: in queste ore Big G ha aggiunto altri 11 prodotti tra quelli a costo zero, ma a colpire maggiormente sono le grandi offerte tra i giochi a pagamento. Ecco la lista!

Applicazioni

Shortcut Manager - Pin shortcuts @ home screen

English Puzzle

English Tenses

Kids Story Books Pre-school + Dyslexia: LOLA SLUG

Giochi

Party Pop : Party Balloon Popping Game

Fast Calc

Nova Galaxy

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Oscuro Icon Pack

Hex Live Wallpaper 2021 (Pro)

Hexadark - Hexa Icon Pack

Minka Dark - Icon Pack

Come detto inizialmente, i veri protagonisti di questo mercoledì 17 marzo 2021 sono gli sconti sui videogiochi per smartphone Android: nel Google Play Store, infatti, è iniziata una settimana di offerte su giochi da tavolo come Clue, Monopoly, Pandemic, Scythe, Terraforming Mars, The Game of Life e Ticket to Ride. Inoltre, non mancano promozioni su altri titoli come Crying Suns, ATOM RPG e Lovecraft’s Untold Stories. La lista completa è comunque disponibile nella pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Rimanendo nel mondo Google, la società ha deciso di ridurre al 15% le commissioni prese dagli sviluppatori Android che distribuiscono app tramite Play Store, ma solo se le loro entrate risulteranno minori di 1 milione di dollari. O ancora, Big G ha detto stop al tracciamento degli utenti rimuovendo i cookie di terze parti dai propri servizi.