Google Play Store rilancia: aggiunti 15 giochi e temi Android gratis per pochi giorni

Se a inizio settimana Google Play Store ha deciso di portare a zero il costo di 25 app, giochi, temi e pacchetti di icone per smartphone Android, ora lo stesso negozio di Big G ha deciso di renderne gratis altre 15. Nell'ultima lista mancano, in realtà, applicazioni in regalo, ma vediamo comunque tutti i titoli a costo zero per un periodo limitato.

Giochi

2 Player Quiz Pro

Damn Little Town - Board Game

Infinite Puzzle

New Math Puzzles for Geniuses 2021

[VIP]Missile Dude RPG: Offline tap tap Missile

Defense Warrior Premium: Castle Battle Offline

Dino Hunter : Deadly Dinosaurs Park

Heroes Defender Fantasy - Epic Tower Defense Game

Superhero Fruit Premium: Robot Wars Future Battles

Tap Legend Premium: Hero Fight Offline

Underwater Aqua Queen Master 3D: Scuba Adventures

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Pure Icon Pack: Minimalist & Colorful & Clean

Hexanet White - Icon Pack

Ramka Frame - Icon pack

Simple Clock Widget - Word Clock

Ciò che può interessare maggiormente è la lista di offerte della settimana, dato che i giochi in sconto sono molti e alquanto interessanti: per esempio, possiamo trovare a un prezzo ridotto Evoland 2, Golf Peaks, inbento, Hero Siege, Not Chess, The Last Remnant e Warhammer Quest 2: The End Times. Per l’elenco integrale, però, vi reindirizziamo alla pagina dei colleghi di Android Police.

Nel mentre, rimanendo nel mondo Android, di recente Bill Gates ha rivelato al pubblico di preferire il sistema operativo del robottino verde ad iOS, data la maggiore flessibilità nel rapporto tra software e OS.