Google Play Store, rimossa app per via di un errore divertente

Google è solita effettuare dei controlli relativi alle applicazioni presenti sul Play Store. Questi ultimi servono chiaramente per mantenere lontani malware, contenuti volgari e simili dallo store digitale ufficiale dell'azienda di Mountain View. Tuttavia, vista l'enorme mole di app disponibili, a volte possono esserci degli errori.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da SlashGear e ArsTechnica, recentemente c'è stata una rimozione che ha fatto particolarmente sorridere il mondo del Web. Infatti, gli sviluppatori dell'applicazione "Just (Video) Player" si sono visti recapitare l'e-mail che potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, in cui Google informa i developer che "l'app non soddisfa le policy relative ai contenuti sessuali".

Tuttavia, "Just (Video) Player" è semplicemente, proprio come si evince dal nome, un'app per la riproduzione dei video. Come può un comune player infrangere quel tipo di policy? Trattenete le risate: dando un'occhiata alla spiegazione dell'azienda di Mountain View, la parte coinvolta è quella in cui si fa riferimento al formato dei sottotitoli. Infatti, in quest'ultima compare la scritta "ASS", che in inglese ha anche un altro significato. Peccato che in questo caso si faccia riferimento al formato ASS (Advanced SubStation Alpha).

Insomma, c'è stato un "malinteso", probabilmente dovuto ai controlli automatici del Play Store. In ogni caso, alla fine tutto è stato risolto: in seguito alle dovute segnalazioni, l'applicazione "Just (Video) Player" è ora nuovamente disponibile. Ovviamente, l'accaduto ha già scatenato l'ironia del Web.