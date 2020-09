Google Play Store si rinnova: grafiche nuove, layout inedito e P2P in arrivo nell'app

L’applicazione Google Play Store sta per ricevere un rinnovo della sezione “Le mie applicazioni”: stando a quanto riportato da 9to5Google, il menù dedicato alle app installate sul proprio dispositivo mobile prossimamente avrà un nuovo layout e un design inedito per rendere più semplice e intuitiva la gestione dei programmi.

Analizzando il codice del file APK del Play Store il team di 9to5Google ha scoperto varie stringhe riguardanti la suddetta sezione dell’app, che in futuro verrà rinominata in “Gestisci applicazioni e dispositivi”: al suo interno saranno presenti soltanto due sotto-sezioni chiamate Panoramica (o Overview) e Gestisci/Gestione (o Manage) in cui sarà possibile rispettivamente visualizzare gli aggiornamenti disponibili per i programmi installati su smartphone o tablet, assieme a dettagli riguardanti spazio a disposizione e le nostre recensioni; e selezionare le app installate e quelle non installate per gestire i loro update.

Ma questa non sembrerebbe essere l’unica feature inedita in arrivo su Google Play Store: Big G starebbe pensando infatti di permettere agli utenti di condividere le applicazioni tramite Peer-to-Peer (P2P) per consigliarle e passarle ad amici e conoscenti evitandogli di cercarle sullo Store. Si ricorda che però queste funzioni sono ancora in fase di test e potrebbero essere rimosse da Google nelle prossime fasi di sviluppo.

Intanto Google ha pensato anche al browser Chrome, dove nel suo prossimo aggiornamento numero 85.0.4183.102 arriveranno su tutti i PC i raggruppamenti delle schede, e a Interland, un gioco creato appositamente per insegnare ai bambini l'importanza della sicurezza online.