Il Google Play Store saluta settembre: 13 app, giochi e temi in regalo gratis

Google decide di salutare il mese di Settembre con una serie di regali su applicazioni, giochi e pacchetti personalizzazione per i tantissimi dispositivi Android sparsi a livello mondiale. Vediamo qual è la situazione e la lista completa.

Applicazioni

Best U - Be happy and feel great every day

Giochi

Stickman Legends: Shadow Fight Offline Sword Game

Modern US Sniper Shooter 3D

[VIP] +9 God Blessing Knight - Cash Knight

Bulbs - A game of lights

Legend Guardians: Epic Heroes Fighting Action RPG

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Cuticon Square - Icon Pack

Hexagon Black - Icon Pack

Hexagon Dark - Icon Pack

Hexagon White - Icon Pack

Lines Square - Neon icon Pack

Teardrop Dark - Icon Pack

Xperia Theme - Falling Flowers Red

Per i pacchetti di personalizzazione la scadenza è prevista nel giro di 10 ore, mentre per quanto riguarda le applicazioni ed i giochi è possibile godere dell'azzeramento del prezzo per i prossimi giorni.

Sono disponibili, parallelamente, anche delle interessanti offerte sulle medesime categorie di prodotti (applicazioni, giochi, temi, icone e pacchetti di personalizzazione), ma come sempre per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente alla pagina di AndroidPolice dove sono disponibili tutte le informazioni del caso sul cambio di prezzo e la scadenza sia delle promozioni che dei regali.

Queste ulteriori promozioni si aggiungono ai regali del Google Play Store del weekend, di cui abbiamo parlato.