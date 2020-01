Google Play Store: scoperte 17 applicazioni infette, ecco la lista

I ricercatori di di Bitdefender in un nuovo rapporto hanno annunciato di aver scoperto un nuovo gruppo di app infette sul Google Play Store, che avrebbero totalizzato mezzo milione di installazioni a livello mondiale.

Di seguito la lista completa delle app interessate:

Car Racing 2019,

4K Wallpaper, Backgrounds 4K HD,

QR Code Reader & Barcode Scanner Pro,

File Manager Pro – Manager SD Card/Explorer,

VMOWO City: Speed Raging 3D,

Barcode Scanner,

Screen Stream Mirroring,

QE Code – Scan & Read a Barcode,

Period Tracker,

QR & Barcode Scan Reader,

Wallpapers 4K,

Backgrounds HD,

Transfer Data Smart,

Explorer File Manager,

Today Weather Radar,

Mobnet.it: Big Fish Frenzy,

Clock LED

Secondo quanto affermato, le applicazioni in questione conterrebbero al loro interno un codice che provocherebbe la visualizzazione di annunci pubblicitari sullo schermo, anche quando sono chiuse. In questo modo per gli utenti è praticamente impossibile capire la provenienza delle pubblicità, ma non è tutto, perchè le app nascondono l'icona dopo 48 ore dall'installazione, il che rende molto difficile la disinstallazione da parte degli utenti.

Bitdefender osserva che le 17 applicazioni sarebbero riuscite a sfuggire ai controlli del Google Play Store in quanto il codice malevolo è stato abilmente inserito dagli sviluppatori in alcuni file accessori presenti negli apk. I primi annunci verrebbero mostrati almeno quattro ore dopo l'installazione, per confondere ulteriormente i possessori degli smartphone.