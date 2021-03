Google Play Store: scovato un pericoloso malware, disinstallate queste applicazioni!

Ci risiamo: un nuovo malware, denominato Clast82, è stato scovato dai ricercatori di Check Point Research sul Play Store di Android, dove si anniderebbe in nove applicazioni parecchio famose che, però, rientrano nelle categorie delle app "Finanziarie" e che potrebbero anche includere i dati personali degli utenti.

Il pericoloso malware sarebbe riuscito addirittura a bypassare l'autenticazione a due fattori, ma riuscirebbe anche ad attivarsi tramite Teamviewer, il software che consente di controllare da remoto i PC. Ciò vuol dire che le applicazioni interessate potrebbero permettere ai malviventi di ottenere e gestire i dispositivi da controllo.

Le applicazioni interessate sono le seguenti:

Cake VPN (com.lazycoder.cakevpns)

Pacific VPN (com.protectvpn.freeapp)

eVPN (com.abcd.evpnfree)

BeatPlayer (com.crrl.beatplayers)

QR/Barcode Scanner MAX (com.bezrukd.qrcodebarcode)

eVPN (com.abcd.evpnfree)

Music Player (com.revosleap.samplemusicplayers)

tooltipnatorlibrary (com.mistergrizzlys.docscanpro)

QRecorder (com.record.callvoicerecorder)

Check Point Research consiglia vivamente di disinstallare le app in caso di installazione, mentre ora non è più possibile effettuare il download in quanto, come confermato dal colosso di Mountain View, sono state prontamente rimosse a seguito della segnalazione.

Secondo Aviran Hazum di Check Point Research: "manipolando le risorse di terze parti facilmente reperibili in rete, gli hacker sono stati in grado di sfruttarle per bypassare le protezioni del Google Play Store. Le vittime pensavano di scaricare un'applicazione innocua dallo store di Google, ma invece si trattava di un trojan che puntava ai loro account finanziari".