Google Play Store, che settimana di regali: 45 app, giochi e temi Android gratis!

Google Play Store lo scorso weekend ha “esagerato” con i regali proponendo 35 contenuti gratis, ma a quanto pare questa settimana ha voluto fare molto di più: in questi giorni, infatti, sarà possibile aggiungere alla propria libreria di prodotti ben 45 app, giochi e temi Android a costo zero per pochi giorni. Ecco la lista completa!

Applicazioni

ProCam X ( HD Camera Pro )

Identify Dog Breeds Pro

Learn Korean Language: Word Quiz Pro for Beginner

Sleep Faster, Meditation Pro: High-Quality Sounds

Snipback - Lifehacker smart voice recorder PRO HD

Business Card Scanner & Saver - Scan & Organize

CamPic DSLR Camera – Photo Editor, Filter Pro 2021

Document Scanner Pro – Scan Image to PDF Creator

Edge Side Bar - Swipe Apps - App Shortcuts

Financial Calculator Pro - EMI, SIP, FD, RD, PPF

Magnifier Pro - Magnifying Glass with Flashlight

Reminder Pro

Screen recorder Pro - Record Game, Video Recorder

Shortcut Manager Pro - Shortcuts on Home Screen

Unit Converter Pro

Giochi

Demetrios

Five Words - A Word Matrix Puzzle Game

Hills Legend: Action-horror (HD)

Knight War: Idle Defense Pro

MAYATCH

Empire Warriors Premium: Tower Defense Games

Final Castle Defence : Idle RPG

Stories: Your Choice (interactive novels)

Fill Expert VIP

Sudoku Challenge(No Ads)

Super Soccer Champs

PUSH

Cooking Kawaii - cooking game madness fever

Hills Legend: Action-horror

Infinite Puzzle

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Supercons Dark - The Superhero Icon Pack

One UI Icon Pack - Samsung Icons & Wallpapers

Valentine Premium - Icon Pack

Black Army Emerald - Icon Pack - Fresh dashboard

Stylish Text - Fonts, Symbols & Emojis

Black & White HD -Icon Pack

Cirgus - Icon Pack

Color Metal - Icon Pack

Glass HD - Icon Pack

Lumbre - Icon Pack

OS Round - Icon Pack

Plax - Icon Pack

Rugo - Icon Pack

WhatsArt - Icon Pack

Win Metal - Icon Pack

Assieme a tutti questi regali ci sono anche diversi sconti su applicazioni come BikeComputer Pro, Poweramp Full Version, oppure giochi per smartphone come Bridge Constructor Portal, Cultist Simulator, Spirit, Super Soccer Champs 2021, Tennis Champs Returns, Truberbrook, Whispering Willows, Whale Trail Classic e l’ottimo simulatore Football Manager 2021 Mobile. Per l’elenco completo, però, vi reindirizziamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Restando nel mondo Android, abbiamo segnalato 9 app popolari che rubano le credenziali di Facebook, da disinstallare subito dal proprio smartphone se le avete scaricate.