Google Play Store svela app e giochi regalati questo weekend, e che sconti!

Google Play Store continua a sorprendere tutti svelando altre 24 applicazioni, giochi e pacchetti di personalizzazione a costo zero per questo weekend. La società di Mountain View è la terza volta in questa settimana che decide di rendere gratis alcuni prodotti nel suo negozio di app: ecco la lista completa di regali e sconti.

Applicazioni

Equalizer FX Pro

Face Video Morph Animator HD

Handy Daily Data Logger

Handy List

Tcamera (Teacher's Camera)

Text Reader PRO - Offline Text To Speech App (tts)

Equalizer & Bass Booster Pro

Equalizer Bass Booster Pro

Equalizer - Bass Booster - Volume Booster Pro

Giochi

App for GeoGuessr

Glidey - Minimal puzzle game

Fill Expert VIP

League of Stickman 2020- Ninja Arena PVP(Dreamsky)

League of Stickman - Best action game(Dreamsky)

Knight War: Idle Defense Pro

Mystery of Fortune 2

Shuriken Jump

Sudden Warrior Plus (Tap RPG)

The Rich King VIP - Amazing Clicker

Pacchetti di icone e personalizzazione

Gradient Icon Pack

3D Sun Watch Live Wallpaper

Black Army Omni - Icon Pack - Fresh dashboard

Asteroid

Falling Flowers Red - Live Wallpaper

Gli sconti però sono ancora più interessanti: per gli appassionati del gaming mobile, infatti, questo è un fine settimana da non perdere dato che a prezzi diminuiti ci sono ottimi titoli indie come Kingdom: New Lands, Beholder 2, Bad North: Jotunn Edition, Cultist Simulator, Evoland 2, Kathy Rain, The Room Two, The Room Three, PUSS! e anche emulatori come FPse64 e Super8Pro. Se volete consultare la lista completa vi basterà, come da prassi, visitare la pagina dedicata di Android Police.

Ricordiamo inoltre che a breve il Google Play Store si aggiornerà e porterà una feature molto interessante e utile che permetterà di confrontare le app simili in una singola schermata.