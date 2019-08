Google Play Store: tanti giochi, applicazioni ed un tema di SpaceX in regalo

In questo caldo fine settimana di Agosto, il Google Play Store propone tanti giochi, applicazioni e temi in regalo agli utenti Android. L'offerta è davvero molto ricca dal fronte dei giochi, mentre per quanto riguarda le app ne troviamo solo una gratuita. Vediamo insieme la lista completa, e le relative offerte.

Applicazioni

CashBox Mobile

Giochi

Summer Slam Pinball 3D

Into the Sky

LASERBREAK Renegades

Fill Deluxe VIP

King Rivals Premium

Angel Fish: Super VIP

Empire Warriors Premium: Tower Defense Games

Galaxy Warrior Classic

Magnet Balls 2: Physics Puzzle

Temi, icone e pacchetti di personalizzazione

Space-X Watch Face Interactive

Pyro - Icon Pack

Pixel pie icon pack

Fargon - Icon Pack

Quick Arc Launcher ( Smart One Swipe Launcher )

E' chiaro che il piatto forte di oggi è rappresentato dei giochi, tra cui Galaxy Warrior Clasics ed Angel Fish: Super VIP, che possono essere portati a casa in maniera completamente gratuita per i prossimi sette giorni.

Tra i temi invece citiamo il tema di SpaceX, che è disponibile gratuitamente per gli appassionati delle missioni della società di Elon Musk.

Come sempre, a fianco dei regali sono disponibili tantissime offerte. La lista completa, con i relativi dettagli sui cambi di prezzo e la durata, può essere consultata sulla pagina ufficiale di AndroidPolice. Fateci sapere se avete trovato qualcosa di vostro interesse oppure se almeno oggi non c'è nulla degno di nota.