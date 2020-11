Google Play Store: trovate 7 applicazioni pericolose, cancellatele subito!

I ricercatori di Avast hanno annunciato di aver trovato una nuova ondata di applicazioni dannose sul Google Play Store, questa volta rivolte ai gamers ed in particolare ai fan di Minecraft, il gioco-fenomeno di Mojang. Secondo quanto riferito, queste applicazioni sono state scaricate da più di 5 milioni di utenti.

I fleeceware, riferiscono i ricercatori di Avast nel comunicato, rappresentano una tipologia di cybercrimine che promette agli utenti un servizio interessante, solitamente per un breve periodo di prova gratuito. Scaduto questo periodo, però, l’applicazione inizia ad addebitare costi aggiuntivi, che raggiungono fino a 30 Dollari a settimana.

Le applicazioni da rimuovere sono le seguenti:

Skins, Mods, Maps for Minecraft PE , scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana;

, scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana; Skins for Roblox , scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana;

, scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana; Live Wallpapers HD & 3D Background , scaricata oltre 100.000 volte, addebitava 90 dollari l’anno;

, scaricata oltre 100.000 volte, addebitava 90 dollari l’anno; MasterCraft for Minecraft , scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana;

, scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana; Master for Minecraft , scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana;

, scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana; Boys and Girls Skins , scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana;

, scaricata oltre 1 milione di volte, addebitava 30 dollari a settimana; Maps Skins and Mods for Minecraft, scaricata oltre 100.000 volte, addebitava 30 dollari a settimana.

Come osservato da Avast nel post pubblicato sul blog ufficiale, “le truffe di questa natura sfruttano la scarsa attenzione che spesso si pone nei dettagli scritti in caratteri piccoli delle app scaricate. In questo caso, i bambini sono particolarmente a rischio perché potrebbero pensare di scaricare in modo innocente un accessorio di Minecraft, senza capire o prestare attenzione ai dettagli del servizio a cui si stanno abbonando. Esortiamo gli utenti a rimanere vigili durante il download di qualsiasi app da sviluppatori sconosciuti e a valutare sempre attentamente le recensioni degli utenti e gli accordi di fatturazione prima di iscriversi”.