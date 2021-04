Google Play Store questo weekend regala 13 app e giochi per Android

Google Play Store mercoledì ha regalato 18 applicazioni, giochi e temi per smartphone Android ma, come da prassi, ha deciso di seguire l’iniziativa anche nel weekend. Si tratta di 13 contenuti scaricabili gratuitamente per un periodo limitato, meno del solito ma comunque di possibile interesse. Ecco la lista, assieme agli sconti su altri prodotti.

Applicazioni

Amusement Park Cards PRO

Fairy Tale Cards PRO

OnSite Checklist - Quality & Safety Inspector

Number to word converter offline

Giochi

Spaxe | Procedural Survival Space Alien Shooter

Sudoku {Premium Pro}

Age of History Africa

Burning Fortress 2

Soul Warrior: Sword and Magic - RPG Adventure

Sudoku Deluxe VIP

Sword Knights : Idle RPG (Premium)

Ruby Square: logical puzzle game (700 levels)

Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG)

Tra le promozioni del momento su applicazioni e giochi segnaliamo in particolare titoli come Battle Chasers: Nightwar, Clue, Monopoly, The Game of Life, Galaxy Trader, Hidden Through Time e ummemory. L’elenco integrale di offerte con annessi prezzi, collegamenti al Google Play Store e date di scadenza la troverete però sul sito dei colleghi di Android Police.

Ricordiamo, invece, che in questo periodo dovrete prestare molta attenzione ai siti Web che visitate e alle applicazioni che scaricate dal Play Store in quanto sta spopolando non solo il virus Etinu, contenuto in ben otto app presenti sul negozio di Mountain View, ma anche un altro malware che si finge un aggiornamento di sistema.

Restando nel mondo di Big G, la società negli ultimi giorni ha spiegato nel dettaglio all'utenza la natura dei problemi con WebView su dispositivi mobili del robottino verde.