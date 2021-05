Google Play Store, weekend di regali: 19 app, giochi e temi Android completamente gratis

Google Play Store ha voluto concludere questa settimana con 19 app, giochi e pacchetti di temi per smartphone Android in regalo, giusto dopo avere aggiunto altri 17 contenuti a costo zero per un periodo limitato. Vediamo quindi la lista completa di prodotti gratuiti, assieme a qualche sconto particolarmente interessante.

Applicazioni

Access Dot - Android 12 / iOS14 privacy indicator

Giochi

Mars Power Industries

City Destructor HD

BattleTime: Ultimate

BattleTime 2: Ultimate

Dungeon Corporation VIP: An auto-farming RPG game!

Everybody's RPG

Message Quest — the amazing adventures of Feste

New Math Puzzles 2021 PRO

Connect: cute monsters and food. Casual game

Dragon Raid (Hardcore - idle rpg)

Epic Heroes War: Shadow Lord Stickman - Premium

Galaxy Attack: Alien Shooter (Premium)

Save the Earth Climate Strike

Sword Knights : Idle RPG (Magic)

Tap Town Premium (idle RPG) - Magic

Warriors' Market Mayhem VIP : Offline Retro RPG

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Shapy - Flat & Adaptive Icon Pack

Video Gallery - HD Video Live Wallpapers

Tra le promozioni del weekend segnaliamo in particolare due applicazioni, nello specifico i riproduttori di contenuti multimediali LiquidPlayer Pro e CloudPlayer, e videogiochi come Crying Suns, Neighbours from Hell: Season 1, Infamous Machine e SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom. Per la lista integrale di tutte le offerte del momento vi rimandiamo, come da prassi, alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Rimanendo nel mondo del robottino verde, recentemente è stato scoperto un nuovo malware chiamato TeaBot che si infiltra negli smartphone e spia lo schermo nel tentativo di rubare dati sensibili.