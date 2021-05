Google Play Store, che weekend di regali: 22 app, giochi e temi Android gratis

A inizio settimana avevamo visto i 28 contenuti proposti in regalo da parte del Google Play Store, ma poi abbiamo dovuto aspettare fino al weekend per vedere quali altre sorprese aveva in serbo per noi il negozio di applicazioni di Big G. Ora, infatti, troviamo 22 app, giochi e temi gratis per smartphone Android: ecco la lista dei contenuti.

Applicazioni

VLSM Calculator

EHT - Earphone, Earbuds and Headphone Test Tool

Star Link 2: Constellation

Simpan - Note various Needs

Audio Recorder

Giochi

Combat Strike PRO: FPS Online Gun Shooting Games

Terra Fighter 2 Pro

Zombie Age 2 Premium: Survive in the City of Dead

D7: pack the colored Dominoes per 7 Casual game

Blindy - Hardest 2D Platformer

WindWings: Space shooter, Galaxy attack (Premium)

Dino Hunter : Deadly Dinosaurs Park

Glidey - Minimal puzzle game

[VIP]Missile Dude RPG : Offline tap tap hero

Timing Hero PV: Retro Fighting Action RPG

Cyber Dead Premium: Modern Run and Gun game

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Verticons Icon Pack

Design Of Colors : Xperia Theme

La Catrina : Xperia Theme

Milky Launcher Pro 🔹 Beautiful, Clean, Fresh

Black Army Sapphire - Icon Pack - Fresh dashboard

Star Launcher Prime 🔹 Customize, Fresh, Clean

Non mancano anche molti sconti su videogiochi per smartphone, tra cui diversi titoli della serie Bridge Constructor, Dead Cells, Distraint, Doom & Destiny, Sir Questionnaire, Table Top Racing World Tour e Truberbrook. Per la lista complete vi reindirizziamo alle pagine dedicate dai colleghi di Android Police.

Intanto c’è un allarme per gli utenti Android: recentemente sono state individuate diverse app che rubano i dati, scaricabili proprio dal Play Store.