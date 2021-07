Google Play Store, weekend di regali folli: 33 app, giochi e temi Android gratis

Google Play Store a metà settimana stava regalando ben 36 contenuti per smartphone Android e, a quanto pare, non era finita lì: questo weekend il colosso di Mountain View sta proponendo gratis per pochi giorni 33 app, giochi e temi, assieme alla consueta lista di sconti su videogiochi e altri prodotti. Ecco l’elenco integrale!

Applicazioni

80s Music Radio Pro

90s Music Radio Pro

Binary Calculator Pro

Decimal to Fraction Pro

Fractions Math Pro

Giochi

Hook

Up Left Out

Your Financial Story - Evidence-based Finance Game

Defense Heroes Premium: Defender War Tower Defense

Demon Warrior Premium - Stickman Shadow Action RPG

Pirate Defender Premium: Captain Shooting Offline

Quaddro 2 - Intelligent game

Superhero War Premium: Robot Fight

Zombie Age 2 Premium: Survive in the City of Dead

10x10 Merge Dice

Connect - colorful casual game

Ghost Hunter - idle rpg (Premium)

Hero Z

Last Day Survival-Zombie Shooting 24H Dark Dungeon

League of Stickman - Best action game (Dreamsky)

Space Shooter: Alien vs Galaxy Attack (Premium)

Sudden Warrior Plus (Tap RPG)

Sudoku Pro

Superhero Fight Premium: Sword Battle

Swipe Break Out PvP : PangPang2

Tap Town - Soul Event

Vectronom

Zombie Avengers:(Dreamsky) Stickman War Z

Zombie Defence Premium : Tap Game

Zombie Masters VIP - Ultimate Action Game

Temi, pacchetti di icone e personalizzazione

Caya Icon pack

Simple Clock Widget - Word Clock

Video Live Wallpaper - Video Wallpaper Maker

Tra le applicazioni in offerta segnaliamo invece EZ Notes e Mobile Observatory 3 Pro, oltre a giochi per smartphone come Baldur’s Gate II, Chameleon Run, Farm Frenzy, FRAMED, Heal: Pocket Edition, Lumino City, Pumped BMX 3, The Expanse e Peace, Death! Per l’elenco complete vi rimandiamo alla pagina dedicata dai colleghi di Android Police.

Restando nell’universo Android, sul Play Store è tornato il malware Joker infettando 11 app.