Da Google Plus ad Inbox: ecco il cimitero dei prodotti Google

Negli ultimi mesi Google ha deciso di chiudere varie applicazioni e servizi. L'ultima, in ordine di tempo, è Google Trips, che smetterà di funzionare a partire dal 5 Agosto. Il colosso dei motori di ricerca non ha esitato a chiudere app e servizi, anche se utilizzati dagli utenti.

Alcuni utenti hanno creato quello che è a tutti gli effetti un cimitero virtuale, raggiungibile tramite questo indirizzo, che elenca i 154 prodotti Google chiusi dal 2006 ad oggi.

La lista include non solo applicazioni, ma anche sistemi operativi, software, hardware, API e servizi.

Scorrendo la timeline ne emerge che nel 2019 sono dodici i prodotti che Google ha mandato in pensione. Tra tutte spicca Google Plus, il fallimentare social network che ha chiuso i battenti qualche mese fa dopo otto anni in cui non ha registrato il riscontro sperato. Plus è però in buona compagnia: negli ultimi mesi il gigante di Mountain View ha chiuso anche l'applicazione di messaggistica Google Hangouts, ma anche il client Android per le mail Inbox ed il servizio che consentiva di abbreviare le URL, Goo.gl.

Nella sezione hardware figurano prodotti che probabilmente non sono mai arrivati in Italia, oltre che dispositivi come i Google Glass che ora sono nuovamente in fase di sviluppo.

Ringraziamo l'utente ReilArt per la segnalazione di questo interessante sito.