Google e la nuova policy: le recensioni IA sono spam e dunque vietate

Il dilagante problema dei contenuti scritti da IA non sta di certo passando inosservato anche in quel di Google. La società di Mountain View sta infatti cercando di correre ai ripari mediante una nuova policy: tra le varie novità di quest'ultima, le recensioni IA vengono indicate come spam.

A tal proposito, come riportato anche da Search Engine Roundtable, nonché come si apprende direttamente dal portale di supporto ufficiale Google, BigG sta di fatto mettendo dei paletti ai contenuti generati tramite IA, in modo da continuare a puntare su recensioni scritte da persone in carne e ossa.

A tal proposito, Google scrive che "non sono consentite recensioni generate principalmente da un programma automatizzato o da un'applicazione di intelligenza artificiale". Tale novità verrà introdotta il 28 agosto 2023, quando verranno aggiornate le norme per le valutazioni dei prodotti relativamente a Google Merchant Center.

Va detto, però, che a livello di motore di ricerca Google è finora risultata per certi versi permissiva in merito a quanto generato mediante intelligenza artificiale, fintanto che si tratta di contenuti utili. Tuttavia, questa nuova policy sembra delineare un quadro un po' diverso, perlomeno per il mondo delle recensioni. Come si evolverà la gestione dei contenuti IA da parte di BigG col passare del tempo? Staremo a vedere.