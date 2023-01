Google porta alcune funzioni di Android 13 su Android 11 e 12: l'OS è sempre più modulare

Google ha messo a disposizione degli sviluppatori un nuovo strumento chiamato “Extension Software Developer Kit”, che permetterà di godere di alcune funzioni introdotte in Android 13 anche sui dispositivi basati su Android 11 e 12.

In un post pubblicato sul proprio blog, il gigante di Mountain View spiega che con questo kit “estende il supporto di determinate funzionalità della piattaforma alle versioni Android esistenti”.

Tra le prime feature a beneficiare dell’Extension Software Developer Kit troviamo il nuovo photo picker di Android 13, che potrà essere integrato nelle app in esecuzione su alcune versioni di Android 11 e 12.

“Questo aggiornamento pone anche le basi per l’espansione dei test di Privacy Sandbox su Android”, afferma Scott Westover, portavoce di Google. Nel post il gigante del web fa anche riferimento ad un approccio sempre più modulare per il proprio sistema operativo mobile, le cui componenti potranno essere aggiornate singolarmente senza dover pubblicare importanti update che spesso sono anche pesanti da installare e richiedono tempo per il download.

Nell’annuncio pubblicato sul blog inoltre Google parla anche dell’estensione per il supporto di alcune funzionalità sulle versioni di Android esistenti: il nuovo Extension SDK è destinato ad aprire un solco importante nel modo in cui verrà sviluppato Android in futuro.

Non è chiaro se il photo picker sarà seguito anche da altre opzioni o meno, ma è indubbio che si tratta di un annuncio importante.

Qualche mese fa intanto è divenuto ufficiale anche Android 13 Go Edition.