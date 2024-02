Google porta l'IA generativa anche in Maps: è rivoluzione per il servizio di navigazione

L’intelligenza artificiale generativa in questo 2024 sarà ovunque, anche in Google Maps. Il gigante dei motori di ricerca ha annunciato che implementerà all’interno del proprio servizio di navigazione una serie di funzionalità che basandosi sull’IA faciliteranno la vita degli utenti

Il debutto avverrà attraverso un nuovo pulsante semplicemente battezzato “Chiedi informazioni”, che permetterà alle persone di porre all’app domande e cercare informazioni in forma colloquiale. Ad esempio, si potrà chiedere di elencare tutti i luoghi con “un’atmosfera vintage a San Francisco”, oppure “un ristorante per un pranzo formale a San Diego”: una volta ricevuto l’input, l’IA analizzerà le informazioni contenute all’interno di ciascuna scheda (dalle valutazioni alle foto, passando le per le recensioni ed i dettagli inseriti dai gestori dei locali) ed elencherà quelli che sono i posti più congeniali alla ricerca.

In un post pubblicato sul blog ufficiale di Google, si mette in mostra la capacità di questo chatbot di fornire suggerimenti su negozi di vinili, negozi d’abbigliamento e mercatini delle pulce.

L’IA sarà anche in grado di mostrare dei riassunti per le recensioni che ha preso in esame, in modo tale da permettere agli utenti di capire il motivo per cui è stato consigliato un determinato posto.

Gli utenti hanno la possibilità di salvare i suggerimenti o condividerli con gli amici. Il sistema sarà disponibile da questa settimana in fase di test solo in alcune aree degli USA, e non è chiaro se successivamente approderà anche al di fuori dei confini a stelle e strisce.

In giornata odierna anche Amazon ha svelato il suo chatbot Rufus, che assisterà gli utenti con gli acquisti in futuro.