Google porta l'IA in Workspace: scriverà mail, documenti e creerà presentazioni

In risposta all’arrivo di ChatGPT su Outlook e Word, Google ha annunciato una serie di funzionalità basate sull'IA generativa in arrivo sulle varie app Workspace, tra cui Google Docs, Gmail, Sheets e Slides.

Tra le tante novità di cui potranno beneficiare gli utenti figurano nuovi sistemi per generare, riassumere e fare brianstorming utilizzando l’intelligenza artificiale in Google Docs, ma anche un nuovo sistema per generare email in Gmail sulla base di pochi input degli utenti, e la capacità di produrre immagini, audio e video in Slides.

In un post pubblicato sul blog, dove Google ha precisato che inizialmente queste funzionalità saranno disponibili per un ristretto gruppo di tester negli Stati Uniti, il motore di ricerca ha anche pubblicato l’elenco completo delle feature basate sull’IA che arriveranno in Workspace in futuro e che permetteranno di:

Creare bozze, rispondere, riassumere e dare priorità a Gmail

Fare brainstorming, correggere bozze, scrivere e riscrivere in Documenti

Dare vita alla visione creativa con immagini, audio e video generati automaticamente in Presentazioni

Passare dai dati grezzi agli approfondimenti e all’analisi tramite il completamento automatico, la generazione di formule e la categorizzazione contestuale in Fogli

Generare nuovi sfondi e acquisire note in Meet

Abilitare i flussi di lavoro per svolgere le attività in Chat

Nel comunicato stampa Google evidenzia come si tratti di funzioni che possono essere utili a varie categorie di utenti. “Che tu sia un professionista delle risorse umane impegnato che ha bisogno di creare descrizioni di lavoro personalizzate o un genitore che redige l’invito per la festa di compleanno a tema pirata di tuo figlio, Workspace ti fa risparmiare tempo e fatica a scrivere. Digita semplicemente un argomento di cui desideri scrivere e verrà immediatamente generata una bozza per te” sottolinea la compagnia americana, che fa anche altri esempi di come questa integrazione sia destinata a semplificare la vita a milioni di persone. In una gif, che potete visualizzare su The Verge, si vede anche come funziona il sistema di compsizione automatica delle immagini: basta indicare una serie di punti che deve contenere il messaggio e quindi cliccare sulla bacchetta magica ed il gioco è fatto.

Già qualche settimana fa, Google ha annunciato l’intenzione di integrare l’IA in tutte le Google App.