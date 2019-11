Google porta il Traduttore in Maps: ci aiuterà anche ad effettuare prenotazioni

Nuova funzionalità in arrivo su Google Maps. Il colosso dei motori di ricerca ha annunciato che entro la fine novembre porterà nel servizio di cartografie Google Translate per gli indirizzi e le vie. Si tratta di una funzionalità particolarmente utile quando si viaggia all'estero.

Il navigatore sarà anche in grado di pronunciare i nomi dei monumenti e punti d'interesse, per renderli più facilmente comprensibili quando si è in terra straniera, soprattutto per i ceppi linguistici differenti. Immaginate ad esempio di essere in Giappone, Cina o nell'Est Europa: Google Maps potrà istantaneamente rendere comprensibili le indicazioni, ma anche le recensioni delle attività commerciali.

Il passo in avanti è importante, soprattutto se si conta che in molti si affidano quotidianamente ai servizi di Google per farsi aiutare durante i viaggi. L'integrazione arriverà su iOS ed Android entro la fine di Novembre: l'opzione si attiverà in automatico quando Maps rileva che l'alfabeto in cui sono scritte le strade ed indicazioni è diverso rispetto a quello usato sullo smartphone.

Secondo quanto affermato, questa opzione potrà essere utilizzata anche per chiedere informazioni e prenotare biglietti per le attrazioni. Insomma, Google sta lavorando per rendere Maps un vero e proprio assistente di viaggio per non lasciarci mai soli.

Lo scorso mese su Maps aveva debuttato una funzione in grado di guidare gli ipovedenti.