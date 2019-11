Presto Google potrà dirvi se la vostra pronuncia inglese è buona: ecco in che modo

Presto il motore di ricerca più famoso al mondo, ovvero Google, consentirà ai propri utenti di mettere alla prova la propria pronuncia della lingua inglese. Questo senza dover nemmeno installare alcuna applicazione, visto che tutto avverrà attraverso una semplice ricerca.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, basterà cercare su Google la frase "how to pronounce" seguita dalla parola che si vuole imparare a pronunciare correttamente. In seguito, l'utente potrà premere sul tasto Practice/Fai pratica e parlare attraverso il microfono per consentire al motore di ricerca di capire la bontà della pronuncia. Dopodiché, Google fornirà dei consigli all'utente (ad esempio, "potresti aver sbagliato a pronunciare la lettera k"). In parole povere, l'obiettivo dell'azienda di Mountain View è quello di fornire alle persone un modo semplice e veloce per migliorare la propria pronuncia della lingua inglese.

Le parole registrate attraverso il microfono verranno analizzate da un'intelligenza artificiale sviluppata da Google. Questa funzionalità verrà resa disponibile a partire da oggi 14 novembre 2019, perlomeno negli Stati Uniti d'America. Sembra inoltre che la prima fase di test verrà effettuata solamente su mobile. Non sappiamo se sarà possibile sperimentarla anche dall'Italia, magari andando ad agire su qualche opzione di ricerca. L'unica lingua supportata inizialmente sarà l'inglese americano, ma Google ha annunciato che in futuro arriverà anche il supporto allo spagnolo.

In ogni caso, per il momento l'azienda di Mountain View ritiene che questa sia una funzionalità "sperimentale", visto che ha ancora bisogno di diversi affinamenti. Probabilmente la società californiana potrebbe pensare di utilizzare le registrazioni degli utenti per migliorare l'affidabilità dell'intelligenza artificiale.