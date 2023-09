Google prende in giro l'iPhone 15 per l'imminente passaggio all'USB-C nell'ultimo spot

Google gioca in anticipo ed in vista della presentazione di iPhone 15 della prossima settimana, ha pubblicato un nuovo spot pubblicitario in cui prende in giro il nuovo dispositivo top di gamma 2023 della società di Cupertino per l’ormai certo passaggio all’USB-C dal Lightning.

Nello spot, che riprende la campagna #Bestphonesforever, si vedono Pixel ed iPhone nelle vesti di due migliori amici che giocano a calcio, vanno in spa e fanno varie attività insieme. Nella pubblicità l’iPhone si rilassa con un Pixel e parla con l’amico dei vecchi tempi passati insieme, per poi anticipare che potrebbe passare all’USB-C.

A questo punto il Pixel gli chiede “ti stai finalmente ricaricando con l’USB-C?”. L’iPhone risponde sorpreso, e l’annuncio termina con Google che invita i clienti a riposarsi in vista del prossimo 4 Ottobre, quando andrà in scena l’evento Made by Google dedicato proprio ai nuovi Pixel 8.

L’approccio pubblicitario è diametralmente diverso a quello solitamente adottato da Samsung, che nei suoi spot è solita prendere in giro gli iPhone. Siamo però sicuri che il pensionamento dell’ingresso Lightning a favore dell’USB-C sarà d’ispirazione per molti competitor di Apple in vista degli spot pubblicitari che andranno in onda in inverno per spingere gli acquisti ed i regali.