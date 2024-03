Google prepara una nuova Chromecast con Google TV: il lancio è vicino?

A quanto pare, Google è in procinto di lanciare un nuovo modello di Chromecast. Le indicazioni sono state scovate dai colleghi di 9to5Google nel codice sorgente dell’applicazione Google Home, dove anche in passato erano stati scoperti diversi riferimenti a possibili nuove varianti del dongle per la tv.

Nella fattispecie, il nuovo dispositivo misterioso è noto come “YTD”, che è apparso accanto ai modelli HD e 4K di Chromecast con Google TV. Non si tratta della prima volta che appaiono device di questo tipo, e come spiegato da 9to5Google, “siamo abbastanza fiduciosi che questo sia un segno che Google si sta preparando a lanciare un nuovo dongle TV”.

Lo scorso anno, lo stesso sito web aveva trovato un dispositivo praticamente identico, noto internamente come “YTC” che veniva chiamato “Chromecast con Google TV”: da allora l’azienda non ha lanciato sul mercato alcun nuovo dongle, ma a settembre lo stesso sito ha scoperto un nuovo telecomando stile a Chromecast con un pulsante personalizzabile nella versione beta di Android TV 14, il che suggerisce ulteriormente come il colosso dei motori di rinnovare la propria lineup di dispositivi per TV. Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli in merito. Non è da escludere che qualche tipo di annuncio possa arrivare già nel corso delle prossime settimane.